RSS
facebookfacebookgoogale+
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:54
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

МВД возбудило десять уголовных дел по кражам в мечетях

15/12/16 13:18, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В мечетях Бишкека и пригородов пропадают ценные вещи и обувь прихожан, последний инцидент зафиксировали в Лебединовке. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

 

По ее данным, возбудили уже 10 уголовных дел. Помощник бишкекского казы Мухамед Анаркулов отмечает: краж много, поэтому они предупреждают верующих не брать с собой ценные вещи и быть осторожнее.

 

«Воры могут приходить в мечеть группами. Такие явления есть не только в Кыргызстане, но и в арабских странах. Некоторые крадут по нужде, другие делают из воровства профессию. В религии воровство запрещено, если судить человека по нормам шариата, то наказание очень строгое. В Коране предусмотрены разные виды наказаний за воровство», – сказал Мухамед Анаркулов.

 

Помощник городского казы подчеркнул, что с каждым годом краж становится больше. К примеру, во время Орозо айта как-то украли собранную милостыню.

URL: http://_/kriminal/41687/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ