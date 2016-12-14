В Бишкеке задержали мужчину, который прятал наркотики в обуви

В Октябрьском районе Бишкека оперативники задержали 27-летнего жителя Чуйской области, который прятал наркотики в обуви. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел столицы.

По его данным, во время обыска у мужчины в спортивной сумке нашли зимние ботинки. Обувь и привлекла внимание милиционеров.

В ботинках нашли по 12 пакетиков с коноплей в форме шайбы с печатью в виде звезды.