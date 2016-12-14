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В Бишкеке задержали мужчину, который прятал наркотики в обуви

14/12/16 16:52, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Октябрьском районе Бишкека оперативники задержали 27-летнего жителя Чуйской области, который прятал наркотики в обуви. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел столицы.

 

По его данным, во время обыска у мужчины в спортивной сумке нашли зимние ботинки. Обувь и привлекла внимание милиционеров.

 

  • В ботинках нашли по 12 пакетиков с коноплей в форме шайбы с печатью в виде звезды.

Общий вес наркотиков составил 310 граммов. Проводится следствие.

URL: http://_/kriminal/41642/

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