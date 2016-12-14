В Бишкеке задержали мужчину, который прятал наркотики в обуви

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В Октябрьском районе Бишкека оперативники задержали 27-летнего жителя Чуйской области, который прятал наркотики в обуви. Об этом сообщило Главное управление внутренних дел столицы.
По его данным, во время обыска у мужчины в спортивной сумке нашли зимние ботинки. Обувь и привлекла внимание милиционеров.
Общий вес наркотиков составил