В Бишкеке нашли убийц 80-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 9 декабря в одной из квартир Бишкека на кухне обнаружено тело И.Б. Из дома пропали два сотовых телефона «Нокиа», женское колье, браслет, золотое колечко, связка ключей от квартиры и деньги.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти стало удушье.

При проведении оперативно-следственных мероприятий в лесопосадке обнаружены похищенные вещи и деньги, позже у подозреваемых изъята автомашина «БМВ», купленная на деньги убитой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за совершение данного преступления задержаны мать и сын - ранее судимый 20-летний З.К. и 37-летняя З.А.

Задержанные дали признательные показания. Они переданы в СО УВД Ленинского района.