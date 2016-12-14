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В Бишкеке задержали еще одного таксиста «Жорго» в наркотическом опьянении

14/12/16 13:39, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Сотрудники уголовного розыска ГОМ №8 задержали еще одного водителя такси «Жорго» под действием наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

 

По их данным, накануне, 13 декабря, примерно в 23.00 на пересечении проспекта Манаса и БЧК была замечена автомашина «Хонда Стрим» серебристого цвета. Водителем оказался 24-летний Ж.А. В ходе проверки оказалось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

 

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в карманах брюк таксиста обнаружено и изъято вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

 

Факт зарегистрирован в УВД Первомайского района. Согласно заключению эксперта, изъятое вещество - гашиш.

 

Установлено, что Ж.А. является водителем такси «Жорго», работает с ноября 2016 года. Наркотики употребляет в течение года. Он задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

 

Накануне сообщалось о другом таксисте-наркомане, который также работает в «Жорго». 

URL: http://_/kriminal/41626/

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