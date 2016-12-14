В Якутске (Россия) кыргызстанка поплатилась за продажу алкоголя

В Якутске кыргызстанка продавала алкоголь после 20.00. Об этом сообщили российские СМИ.

Продажа алкогольных напитков в неурочный час обошлась магазину конфискацией 237 бутылок пива. Участковые уполномоченные установили личность злоумышленницы – ею оказалась 46-летняя уроженка Кыргызстана, ранее не судимая.

Нарушительнице грозит административный штраф размером до 4 тысяч рублей.