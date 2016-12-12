В Китае бухгалтер похитила более $230 тысяч для поощрения любимых видеоблогеров

Бухгалтер из города Сучжоу (провинция Цзянсу, Восточный Китай) подделывала документы и похищала деньги из кассы организации для поощрения авторов любимых видеоблогов. Об этом рассказал ТАСС.

Как отмечается, в общей сложности она «позаимствовала» у работодателя 1,64 миллиона юаней (более $237,6 тысячи).

У 27-летней китаянки по фамилии Ни было достаточно популярное в наши дни хобби - смотреть в Интернете в прямом эфире видеоблоги так называемых стримеров (от английского stream - буквально «поток»). Авторы такого интернет-контента напрямую общаются с аудиторией, отвечают фанатам в режиме онлайн, выполняют перед камерой их просьбы и пожелания, однако часто только за денежное или другое вознаграждение.

В 2015 году Ни устроилась в государственное медучреждение на должность бухгалтера. К тому времени ее безобидное хобби переросло в настоящую зависимость: у китаянки появилось несколько привлекательных видеоблогеров-кумиров.

Чтобы привлечь их внимание, китаянка решилась на преступление: она стала подделывать чеки, счета, подписи ответственных лиц и брать деньги из кассы.

Однако афера оставалась под покровом тайны не так уж долго, и вскоре за расследование этой истории взялась полиция. Суд же приговорил Ни к 5 годам тюрьмы и штрафу в 340 тысяч юаней (около $49 тысяч).