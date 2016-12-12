В Кыргызстан пытались ввезти китайские лифты в обход таможни. Не вышло

В Кыргызстан пытались ввезти без таможенных платежей китайские лифты. Об этом сообщила пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при проведении оформления товара (15 пассажирских лифтов из КНР). Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 1,35 миллиона сомов.

По данному факту следственным отделом ГТС возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.