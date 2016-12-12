RSS
facebookfacebookgoogale+
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
Дело Азимжана Аскарова: причины и последствия
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 19:51
НОВОСТИ ДНЯ:
Криминал
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В Кыргызстан пытались ввезти китайские лифты в обход таможни. Не вышло

12/12/16 12:09, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстан пытались ввезти без таможенных платежей китайские лифты. Об этом сообщила пресс-служба ГТС КР.

 

По ее данным, выявлен факт уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при проведении оформления товара (15 пассажирских лифтов из КНР). Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составляет более 1,35 миллиона сомов.

 

По данному факту следственным отделом ГТС возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

URL: http://_/kriminal/41474/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ