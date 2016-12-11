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В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан член ОПГ

11/12/16 05:57, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

В Бишкеке задержан член ОПГ по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

 

По ее данным, в одной из столичных новостроек задержали жителя Таласа А.К., 1984 года рождения, разыскиваемого Кара-Бууринским РОВД.

 

Как сообщается, осенью 2013 года А.К., войдя в доверие, предложил услуги по обмену авто и обманом забрал большую сумму денег у жителя Таласской области, после чего скрылся. Несколько лет прождав обещанное, пострадавший обратился в милицию.

 

Следственный отдел ОВД Кара-Бууринского района Таласской области возбудил по факту уголовное дело по статье 166 часть 2 (мошенничество) УК КР. В июле 2016 года А.К. объявили в розыск.

 

Задержанный многократно судим за различные преступления, имеет отношение к организованным преступным группировкам. Он помещен в ИВС, говорится в сообщении.

 

Ведется следствие.

URL: http://_/kriminal/41342/

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