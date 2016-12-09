В России задержали полковника МВД за взятку в 100 миллионов рублей

Начальника Главного управления собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу России Юрия Тимченко задержали по подозрению в получении взятки в 100 миллионов рублей. Об этом сообщило агентство «Фонтанка».

Как отмечается, высокопоставленного сотрудника МВД и двоих посредников задержали в ночь на 9 декабря. Позже информацию подтвердили в Следственном комитете.

Как сообщили в СК, Юрий Тимченко вымогал взятку за прекращение уголовного дела о неуплате налогов на 1 миллиард рублей компанией «Деловые линии» и разблокировку ее счетов.

Фото Life: сумка с 50 миллионами рублей.

«Согласно требованиям Тимченко часть взятки в 50 миллионов рублей должны были передать не позднее 8 декабря, а вторые 50 миллионов рублей - после снятия ареста с расчетных счетов ООО «Деловые линии», – говорится в сообщении ведомства.

При обыске в кабинете Тимченко обнаружили 350 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», полковник Тимченко руководит Главным управлением собственной безопасности МВД по Северо-Западному федеральному округу с 2014 года. До этого работал в Главном управлении собственной безопасности центрального аппарата МВД РФ в Москве.