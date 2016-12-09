В Чуйской области задержали подозреваемого в убийстве

В Чуйской области по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба УВД Чуйской области.

По ее данным, 8 декабря примерно в 18.30 из территориальной больницы в ОВД Чуйского района поступило сообщение о трупе мужчины 30-35 лет азиатской национальности с ножевым рением в область груди. Погибшим оказался 32-летний Ш.Т. - житель села Дон-Арык.

Установлено, что в этот день примерно в 17.30 во дворе одного из домов Ш.Т. распивал спиртное с малознакомым мужчиной по имени Замирбек. В результате возникшей ссоры последний ранил Ш.Т. ножом в область груди. От полученных травм мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. По горячим следам задержан А.З. - 34-летний житель села Асыл-Баш Сокулукского района.

Он помещен в ИВС ОВД города Токмака. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведется следствие.