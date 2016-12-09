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Кыргызстанец и таджик изнасиловали в Москве гражданку Беларуси. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как отмечается, проживающая в Москве уроженка Беларуси обратилась в полицию 5 декабря с заявлением об изнасиловании. В произошедшем она обвинила двух приезжих, напавших на нее после полуночи у дома в Большом Предтеченском переулке.
Вчера двоих мужчин задержали. Один из них, 29 летний уроженец Таджикистана, в Москве не имеет определенного места жительства. Ранее он судим за грабеж.
Второй задержанный - 36-летний уроженец Кыргызстана. Он работает в Москве монтажником, не судим.
Кстати, пострадавшая - 39-летняя уроженка Беларуси - также не имеет в Москве определенного места жительства.