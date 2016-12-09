С крупной партией наркотиков задержан курьер в Бишкеке

Сотрудники Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали в Бишкеке жителя Кара-Суйского района Ошской области, подозреваемого в незаконном хранении и перевозке наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

При личном досмотре у подозреваемого изъято 2 килограмма героина и 2,5 килограмма гашиша.

Возбуждено уголовное дело по статье 247 (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств) УК КР. Наркокурьер заключен под стражу. Проводится расследование.