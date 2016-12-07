Кыргызстанцу дали почти 2,5 года в колонии-поселении за смертельное ДТП в России

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
В Саратовской области суд признал кыргызстанца Бегали Зулунова виновным в гибели двух человек. Об этом сообщили российские СМИ.
По версии следствия, его «Тойота» ехала по трассе со скоростью
По факту возбуждено уголовное дело.
Ершовский райсуд назначил Бегали Зулунову 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.