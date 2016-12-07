Кыргызстанцу дали почти 2,5 года в колонии-поселении за смертельное ДТП в России

В Саратовской области суд признал кыргызстанца Бегали Зулунова виновным в гибели двух человек. Об этом сообщили российские СМИ.

По версии следствия, его «Тойота» ехала по трассе со скоростью 116 километров в час. На повороте водитель не справился с управлением, минивэн выехал на обочину и перевернулся. Два пассажира - 19-летний и 35-летний граждане КР - скончались на месте.

По факту возбуждено уголовное дело.

Ершовский райсуд назначил Бегали Зулунову 2 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.