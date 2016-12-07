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В дорожно-транспортном происшествии в Оше погибла кыргызстанка. Водитель протащил ее на машине. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД.
«Двое мужчин распивали спиртное. Мать одного из них пришла, чтобы забрать его домой. Приятель решил их подвезти. Сын вышел из салона, а мать не успела. В этот момент водитель дал полный газ и протащил женщину более
«Мужчина видел, что совершил ДТП, но не остановился и скрылся с места аварии. В настоящее время он задержан. Начаты следственные мероприятия. Есть свидетель, который видел, как водитель выпивал», - добавили в ведомстве.
Разбирательство проводит следственный отдел УВД Оша.