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Генпрокуратура: В Джалал-Абадской области чиновники незаконно продали землю

7/12/16 06:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Джалал-Абадской области чиновники незаконно продали землю. Об этом сообщает Генпрокуратура КР.

 

По ее данным, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц айыльного округа Таш-Булак, управления по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество и управления архитектуры и градостроительства Сузакского района по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 305-2 (нарушение земельного законодательства), 315 (служебный подлог) и 166 (мошенничество) УК КР.

 

Установлено, что с 2013 по 2014 год должностные лица названных государственных органов по предварительному сговору, в нарушение требований земельного законодательства, составили фиктивные документы о выделении земельных участков под строительство.

 

После, введя в заблуждение 60 граждан о якобы проведенной трансформации земель сельхозназначения, незаконно реализовали им участки общей площадью в 4,24 гектара под индивидуальное жилищное строительство.

 

В настоящее время по данному уголовному делу ведется следствие.

URL: http://_/kriminal/41110/

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