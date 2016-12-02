Милиция Оша проверяет заявление 21-летней студентки об изнасиловании сотрудником регионального УБОП. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД региона.

По их данным, учащаяся одного из вузов южной столицы обвинила оперуполномоченного управления по борьбе с организованной преступностью в изнасиловании.

По словам потерпевшей, милиционер еще и жестоко избил ее. По факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследованием также занимается городская прокуратура.

Подозреваемый свою вину не признает и утверждает, что девушка врет.