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В Джалал-Абадской области задержан водитель, сбивший насмерть пешехода

2/12/16 12:57, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Джалал-Абадской области задержан водитель, сбивший насмерть пешехода. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

 

По ее данным, ДТП произошло 1 декабря примерно в 18.00 в Ноокенском районе по дороге в село Беш-Мойнок. Водитель совершил наезд на 23-летнего Талантбека и скрылся с места происшествия. Пешеход от полученных травм скончался по пути в больницу.

 

В ту же ночь сотрудники патрульной милиции ОВД Ноокенского района задержали Медербека, жителя села Беш-Мойнок. Автомашина «Мерседес-Бенц-230» водворена на стоянку, водитель доставлен в ОВД.

 

URL: http://_/kriminal/40948/

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