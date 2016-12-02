Стоять! Кыргызстанец с двумя килограммами героина задержан в Москве

В Москве задержан кыргызстанец с двумя килограммами героина. Об этом сообщил интернет-портал «Вечерняя Москва».

По его данным, вчера, 1 декабря, полицейские Восточного административного округа увидели на улице подозрительного человека, который при виде стражей порядка заметно нервничал. При личном досмотре у 38-летнего уроженца Кыргызстана изъяли пакет с двумя килограммами героина. Задержанный сказал, что наркотик предназначался для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.