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Стоять! Кыргызстанец с двумя килограммами героина задержан в Москве

2/12/16 11:26, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Москве задержан кыргызстанец с двумя килограммами героина. Об этом сообщил интернет-портал «Вечерняя Москва».

 

По его данным, вчера, 1 декабря, полицейские Восточного административного округа увидели на улице подозрительного человека, который при виде стражей порядка заметно нервничал. При личном досмотре у 38-летнего уроженца Кыргызстана изъяли пакет с двумя килограммами героина. Задержанный сказал, что наркотик предназначался для продажи.

 

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – арест.

 

URL: http://_/kriminal/40941/

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