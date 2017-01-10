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В Кыргызстане главой финансовой разведки стал Айбек Кадыралиев

10/01/17 15:18, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Председателем Государственной службы финансовой разведки при правительстве Кыргызстана назначили Айбека Кадыралиева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения главы кабинета министров.

 

Сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

 

Ранее Айбек Кадыралиев возглавлял Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями.

 

URL: http://_/kadry/42953/

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