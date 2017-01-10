В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов

Замирбека Осмонова назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы кабмина.

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

Представляя коллективу нового главу ГСБЭП, глава правительства обозначил основные задачи ведомства на 2017 год. В частности, принять исчерпывающие меры по возмещению ущерба, причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями и усилить работу:

по выявлению фактов уклонения от налогов и лжепредпринимательства;

по возмещению средств в государственный бюджет.

мобильных групп по выявлению теневых схем в сфере оборота алкогольной продукции.

по выявлению коррупционных проявлений в экономике, правоохранительных и контролирующих органах, в топливно-энергетическом, агропромышленном секторах, в сфере образования, в органах местного самоуправления (земельно-имущественные отношения).

«Председатель ГСБЭП несет персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Ранее Замирбек Осмонов возглавлял Государственную налоговую службу при правительстве КР.