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В Кыргызстане Службу по борьбе с экономическими преступлениями возглавил Замирбек Осмонов

10/01/17 15:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Замирбека Осмонова назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы кабмина.

 

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

 

Представляя коллективу нового главу ГСБЭП, глава правительства обозначил основные задачи ведомства на 2017 год. В частности, принять исчерпывающие меры по возмещению ущерба, причиненного государству экономическими и коррупционными преступлениями и усилить работу:

 

  • по выявлению фактов уклонения от налогов и лжепредпринимательства;
  • по возмещению средств в государственный бюджет.
  • мобильных групп по выявлению теневых схем в сфере оборота алкогольной продукции.
  • по выявлению коррупционных проявлений в экономике, правоохранительных и контролирующих органах, в топливно-энергетическом, агропромышленном секторах, в сфере образования, в органах местного самоуправления (земельно-имущественные отношения).

«Председатель ГСБЭП несет персональную ответственность за экономическую безопасность республики и состояние борьбы с экономическими видами преступлений», - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

 

Ранее Замирбек Осмонов возглавлял Государственную налоговую службу при правительстве КР.

URL: http://_/kadry/42951/

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