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Вице-спикер парламента Кыргызстана досрочно покинул пост

28/12/16 14:27, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Вице-спикер парламента Кыргызстана Нурбек Алимбеков, избранный на должность от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.

 

Как сообщили ИА «24.kg» источники в Жогорку Кенеше, на эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.

URL: http://_/kadry/42506/

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