После посещения Жогорку Кенеша замминистра экономики получил выговор

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Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров получил выговор после посещения парламента. Распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Отмечается, что выговор объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей. Решение принято на основании служебной записки вице-премьер-министра и постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.
В последнее время депутаты часто критикуют министров и их заместителей за недостаточное, на их взгляд, представление информации.