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После посещения Жогорку Кенеша замминистра экономики получил выговор

26/12/16 09:14, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров получил выговор после посещения парламента. Распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

 

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Отмечается, что выговор объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей. Решение принято на основании служебной записки вице-премьер-министра и постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.

 

В последнее время депутаты часто критикуют министров и их заместителей за недостаточное, на их взгляд, представление информации.

URL: http://_/kadry/42326/

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