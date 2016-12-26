После посещения Жогорку Кенеша замминистра экономики получил выговор

Заместитель министра экономики Эльдар Абакиров получил выговор после посещения парламента. Распоряжение подписал премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Отмечается, что выговор объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей. Решение принято на основании служебной записки вице-премьер-министра и постоянного представителя правительства в Жогорку Кенеше.

В последнее время депутаты часто критикуют министров и их заместителей за недостаточное, на их взгляд, представление информации.