Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники лишился директора

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Рустама Курманова освободили от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.
«Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства. В ходе нее выявили грубые нарушения в работе департамента, в том числе финансового характера», - говорится в сообщении.