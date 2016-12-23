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Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники лишился директора

23/12/16 15:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Рустама Курманова освободили от должности директора Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

 

«Решение принято по результатам проверки Генеральной прокуратуры на предмет соблюдения требований антикоррупционного законодательства. В ходе нее выявили грубые нарушения в работе департамента, в том числе финансового характера», - говорится в сообщении.

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