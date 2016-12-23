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Государственную службу миграции Кыргызстана возглавил Медетбек Айдаралиев

23/12/16 08:40, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Распоряжением премьер-министра Медетбека Айдаралиева назначили председателем Государственной службы миграции. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, освободив Медетбека Айдаралиева от ранее занимаемой должности.

 

Прежнего главу службы Бакытбека Адылова освободили от должности 21 ноября.

URL: http://_/kadry/42211/

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