Статс-секретаря МЧС Кыргызстана отстранили от должности

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Таалайбека Темиралиева освободили от должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана согласно поданному заявлению. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.
Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Таалайбек Темиралиев занимал должность с апреля 2010 года.