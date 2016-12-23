RSS
facebookfacebookgoogale+
Кара жорго - шейк и брейк в одном флаконе
Активные выходные. Какие горнолыжные базы открывают сезон
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 декабря 2016 года. Пятница. Бишкекское время 08:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Статс-секретаря МЧС Кыргызстана отстранили от должности

23/12/16 07:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Таалайбека Темиралиева освободили от должности статс-секретаря Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызстана согласно поданному заявлению. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение.

 

Как сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, Таалайбек Темиралиев занимал должность с апреля 2010 года.

 

URL: http://_/kadry/42195/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ