Премьер-министр принял отставку председателя ФУГИ

Мэлис Мамбетжанов освобожден от исполнения обязанностей председателя Фонда по управлению государственным имуществом. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Мэлис Мамбетжанов написал заявление об увольнении по собственному желанию еще 17 декабря.

Президент Алмазбек Атамбаев на своей пресс-конференции 1 декабря сказал, что глава фонда несет персональную ответственность за продажу ЗАО «Альфа Телеком».