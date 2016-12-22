Полномочному представителю правительства в Чуйской области объявили замечание

Распоряжением премьер-министра полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову объявили замечание. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

По его данным, замечание объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Напомним, в середине ноября жители Токмака жаловались на отсутствие отопления. В город с проверкой ездил сам премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.