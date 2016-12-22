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Полномочному представителю правительства в Чуйской области объявили замечание

22/12/16 14:02, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Распоряжением премьер-министра полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову объявили замечание. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

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По его данным, замечание объявили за ненадлежащее исполнение обязанностей.

 

Напомним, в середине ноября жители Токмака жаловались на отсутствие отопления. В город с проверкой ездил сам премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

URL: http://_/kadry/42162/

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