Полномочному представителю правительства в Чуйской области объявили замечание

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Распоряжением премьер-министра полномочному представителю правительства в Чуйской области Бактыбеку Кудайбергенову объявили замечание. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Напомним, в середине ноября жители Токмака жаловались на отсутствие отопления. В город с проверкой ездил сам премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.