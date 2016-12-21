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В Кыргызстане уволили начальника УВД Каракола

21/12/16 11:43, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов снял с работы начальника Каракольского городского управления внутренних дел Иссык-Кульской области полковника милиции Максатбека Абдыкулова. Об этом сообщили в ведомстве.

 

По их данным, кандидат на вакантное место пока не определен. Обязанности главы УВД исполняет заместитель Максата Абдыкулова по оперативной работе. 

URL: http://_/kadry/42065/

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