В Кыргызстане уволили начальника УВД Каракола

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Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов снял с работы начальника Каракольского городского управления внутренних дел Иссык-Кульской области полковника милиции Максатбека Абдыкулова. Об этом сообщили в ведомстве.
По их данным, кандидат на вакантное место пока не определен. Обязанности главы УВД исполняет заместитель Максата Абдыкулова по оперативной работе.