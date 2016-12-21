В Кыргызстане уволили начальника УВД Каракола

Министр внутренних дел Кыргызстана Улан Исраилов снял с работы начальника Каракольского городского управления внутренних дел Иссык-Кульской области полковника милиции Максатбека Абдыкулова. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, кандидат на вакантное место пока не определен. Обязанности главы УВД исполняет заместитель Максата Абдыкулова по оперативной работе.