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В Кыргызстане сменился директор Госагентства архитектуры и строительства

19/12/16 15:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Бактыбек Абдиев назначен директором Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По его данным, он сменил на этом посту Турдубека Мамбетова. Соответствующие распоряжения подписал сегодня премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

 

Отметим, Бактыбек Абдиев родился в 1972 году, окончил архитектурный факультет КАСИ.

 

Работал архитектором в городе Кара-Куле, затем в Ошском городском управлении архитектуры. С 2001 года - главный архитектор города Оша.

 

Два года занимал должность районного архитектора в Бишкекглавархитектуре, затем стал начальником управления архитектуры и градостроительства Иссык-Кульского района.

 

С 2013 года - начальник Бишкекглавархитектуры.

URL: http://_/kadry/41893/

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