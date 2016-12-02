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Новым главой Фонда государственных материальных резервов стал Гуламжан Анарбаев. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Ранее Гуламжан Анарбаев занимал должность первого заместителя председателя Государственной службы по контролю наркотиков, которую по решению правительства расформировывают.
Бывшего главу фонда Жоомартбека Жумабекова освободили от должности 21 ноября.