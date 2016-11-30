Председатель Госкомитета информационных технологий и связи остался без заместителя

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Таалая Байтерекова освободили от должности заместителя председателя Госкомитета информационных технологий и связи. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.
На этой должности Таалай Байтереков проработал 5 месяцев.