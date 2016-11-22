|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Досалы Эсеналиев назначен председателем Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня подписал соответствующее распоряжение.