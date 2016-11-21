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Председатели госслужб миграции и интеллектуальной собственности освобождены от исполнения обязанностей

21/11/16 13:08, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Освобождены от исполнения обязанностей председатели Госслужбы миграции и Госслужбы интеллектуальной собственности и инноваций. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По его данным, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующие распоряжения.

 

Также освобожден от исполнения обязанностей председателя Фонда государственных материальных резервов Жоомартбек Жумабеков.

 

URL: http://_/kadry/40203/

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