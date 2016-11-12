Главой АКС ГКНБ КР назначен Дуйшонбек Чоткораев

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Чоткораев Дуйшонбек назначен первым заместителем председателя - директором Антикоррупционной службы Государственного комитета национальной безопасности КР. Президент Алмазбек Атамбаев подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщил отдел информационной политики главы государства.