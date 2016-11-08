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В Кыргызстане отстранены от должностей главы госкомитетов пограничной службы и по делам обороны

8/11/16 10:38, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

В Кыргызстане отстранены от должностей главы госкомитетов пограничной службы и по делам обороны. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента Кыргызской Республики.

 

Алмазбек Атамбаев подписал указы, согласно которым Марат Кенжисариев освобожден от исполнения возложенных обязанностей председателя Государственного комитета по делам обороны, Абдикарим Алимбаев освобожден от должности председателя Государственной пограничной службы, Мирбек Касымкулов назначен на его место.

URL: http://_/kadry/39509/

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