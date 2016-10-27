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Глава Минобразования освобождена от занимаемой должности

27/10/16 12:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Эльвира Сариева освобождена от исполнения ранее возложенных на нее обязанностей министра образования и науки КР согласно поданному заявлению, сообщает пресс-служба президента.

 

По ее данным, глава государства Алмазбек Атамбаев подписал соответствующий указ.

 

Эльвира Сариева возглавляла министерство с декабря 2014 года.

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