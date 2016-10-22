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Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
По его данным, Нуржан Таштанов освобожден от исполнения обязанностей статс-секретаря Министерства юстиции. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.
О причинах увольнения Нуржана Таштанова не сообщается.