Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, Нуржан Таштанов освобожден от исполнения обязанностей статс-секретаря Министерства юстиции. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

О причинах увольнения Нуржана Таштанова не сообщается.