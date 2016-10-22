RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
ВИЧ+. Я один из вас
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 17:32
НОВОСТИ ДНЯ:
Кадры
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря

22/10/16 09:38, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Минюст Кыргызстана остался без статс-секретаря. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

По его данным, Нуржан Таштанов освобожден от исполнения обязанностей статс-секретаря Министерства юстиции. Такое распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

 

О причинах увольнения Нуржана Таштанова не сообщается.

URL: http://_/kadry/38717/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ