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Госкадровая служба лишилась замруководителя

21/10/16 16:30, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Госкадровая служба лишилась замруководителя. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

 

По его данным, сегодня Алмазбек Атамбаев подписал распоряжение об освобождении Максатбека Есеналиева от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.

 

Подробностей о том, какую должность предпочел Максатбек Есеналиев ГКС, не сообщается.

URL: http://_/kadry/38704/

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