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Правительство недовольно работой Энергохолдинга и ГАРТЭК

21/10/16 12:36, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков объявил выговор директору Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса Таалайбеку Нурбашеву за неисполнение поручений правительства КР.

 

Фонду по управлению государственным имуществом дано поручение рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности председателя правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания» Айбека Калиева.

 

В правительстве ИА «24.kg» пока не могут пояснить, в связи с чем принято такое решение.

URL: http://_/kadry/38691/

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