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Госслужба КР по контролю наркотиков лишилась руководителя

14/10/16 14:26, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Рафик Мамбеталиев больше не руководит Госслужбой по контролю наркотиков. Распоряжение об освобождении его от должности подписал сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

 

Исполняющим обязанности главы ГСКН назначили Сейитбека Эрматова.

 

О причинах смены руководства ведомства не сообщается.

URL: http://_/kadry/38332/

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