Кудайберген Базарбаев: Оснований, чтобы меня «ушли», не было, я работал хорошо

«Оснований, чтобы меня «ушли», не было, я работал хорошо, это без ложной скромности», - заявил ИА «24.kg» бывший министр труда и социального развития Кудайберген Базарбаев.

«В нашем обществе, стране сложилась, как я считаю, неправильная традиция, когда руководителей любых рангов уходят с работы за те или иные недостатки. Поэтому мы восхищаемся примерами других стран, где люди уходят сами, добровольно, написав заявление», - говорит он.

«Я подумал и добровольно написал заявление, никто не принуждал, претензий у меня ни к кому нет. Я хотел бы, чтобы в нашей стране сложилась новая традиция, когда люди могли бы покидать посты сами по тем или иным мотивам», - прокомментировал отставку чиновник.

Кудайбергена Базарбаева освободили от должности накануне. Днем ранее в парламенте рассматривали исполнение Министерством соцразвития Закона «О госсоцзаказе». В итоговой справке прозвучало, что министр и его заместитель Жылдыз Полотова превысили должностные полномочия.

«Эта комиссия хочет немного поднять свой имидж на моем уходе. Но мой уход и итоги комиссии не имеют друг к другу отношения. В справке – огульные, беспочвенные обвинения. Справку депутату написали наши «друзья» энпэошники, а он только подписался. Эти «друзья» нас всегда сопровождают, это было и в 2014-м, и в 2015-м. Я думаю, что депутат скоро разберется, кто есть кто», - заметил Кудайберген Базарбаев.

Новому главе Минсоцразвития он посоветовал «быть ближе к народу, знать реальные чаяния людей, почаще с ними встречаться».

На вопрос, чем в дальнейшем планирует заняться, Кудайберген Базарбаев ответил: «Я - кандидат политических наук, раньше преподавал заочникам в академии. Возможно, вернусь к этой деятельности или поищу другую работу, где могут пригодиться мои знания. У меня есть базовые знания французского и английского».