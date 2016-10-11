Кудайберген Базарбаев освобожден от должности министра труда и социального развития. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал сегодня соответствующий указ.

В соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции КР, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона «О правительстве КР» постановляется: принять отставку Кудайбергена Базарбаевича Базарбаева и освободить его от занимаемой должности.

Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.

Отметим, что накануне в парламенте рассматривали результаты мониторинга исполнения Министерством соцразвития Закона «О госсоцзаказе». В итоговой справке прозвучало, что Базарбаев и его заместитель Жылдыз Полотова превысили свои должностные полномочия.