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Кудайберген Базарбаев освобожден от должности министра труда и социального развития. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал сегодня соответствующий указ.
В соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции КР, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона «О правительстве КР» постановляется: принять отставку Кудайбергена Базарбаевича Базарбаева и освободить его от занимаемой должности.
Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.
Отметим, что накануне в парламенте рассматривали результаты мониторинга исполнения Министерством соцразвития Закона «О госсоцзаказе». В итоговой справке прозвучало, что Базарбаев и его заместитель Жылдыз Полотова превысили свои должностные полномочия.