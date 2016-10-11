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Кудайберген Базарбаев освобожден от должности министра

11/10/16 14:36, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Кудайберген Базарбаев освобожден от должности министра труда и социального развития. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал сегодня соответствующий указ.

 

В соответствии с частью 1 статьи 87 Конституции КР, частью 4-1 статьи 24 конституционного Закона «О правительстве КР» постановляется: принять отставку Кудайбергена Базарбаевича Базарбаева и освободить его от занимаемой должности.

 

Настоящий указ вступает в силу с момента подписания.

 

Отметим, что накануне в парламенте рассматривали результаты мониторинга исполнения Министерством соцразвития Закона «О госсоцзаказе». В итоговой справке прозвучало, что Базарбаев и его заместитель Жылдыз Полотова превысили свои должностные полномочия.

URL: http://_/kadry/38141/

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