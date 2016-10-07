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Алмазбек Баатырбеков избран председателем комитета обороны ОДКБ

7/10/16 08:12, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Баатырбеков избран председателем Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств – членов ОДКБ при совете Парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша КР.

 

По ее данным, такое решение принято в Чолпон-Ате на координационном совещании.

URL: http://_/kadry/37917/

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