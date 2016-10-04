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Вопросами производства и геологоразведки в «Кыргызалтыне» займется Талант Казаков. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что Талант Казаков избран заместителем председателем правления на заседании Совета директоров.
Талант Казаков работал практически на всех золоторудных месторождениях Кыргызстана – Джеруе, Джеркентском, Куран Джайлоо, Макмале, Сары-Джазе, Джамгыре. С 2014 по 2016 год трудился главным инженером месторождения Куру-Тегерек.