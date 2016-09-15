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Жумагуль Эгембердиева назначена директором Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений

15/09/16 09:25, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Жумагуль Эгембердиева назначена директором Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

 

По его данным, ранее другим распоряжением был освобожден от должности Бакыт Рыспаев, проработавший всего три месяца.

 

Жумагуль Эгембердиева ранее занимала должность полномочного представителя правительства КР в Джалал-Абадской области.

 

 

URL: http://_/kadry/36894/

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