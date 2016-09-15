Тугелбай Казаков утвержден в должности министра культуры, информации и туризма. За его кандидатуру сегодня на заседании Жогорку Кенеша проголосовали 105 нардепов.

Перед голосованием парламентарии дали ряд наказов чиновнику с просьбой обратить больше внимания популяризации культуры и искусства в регионах страны.