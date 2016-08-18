МИД КР: Посол Кыргызстана в Малайзии знал, что диппредставительство в этой стране могут закрыть

Посол Кыргызстана в Малайзии знал, что диппредставительство в этой стране могут закрыть. Об этом сообщает МИД Кыргызстана, комментируя заявление Кылычбека Султанова о досрочной отставке.

В комментарии говорится, что по поручению президента с 2015 года министерство проводит оптимизацию загранучреждений КР. В начале 2016 года закрыт консульский пункт в Мешхеде (Иран), в июне реорганизовано Посольство КР в Афганистане. Штат урезан до минимума.

«В связи с отсутствием практических результатов, динамики в развитии двусторонних отношений между Кыргызстаном и некоторыми иностранными государствами, в целях экономии финансовых средств до конца 2016 года планировалось принять решения о реорганизации либо закрытии и других малоэффективных загранучреждений, в том числе Посольства КР в Малайзии. Посол Султанов проинформирован об этом в июле», - подчеркивают в МИД.

Кылычбек Султанов заявляет, что его намерение покинуть пост главы дипмиссии связано с несогласием с референдумом по Конституции и вносимыми в нее по инициативе «Белого дома» поправками.