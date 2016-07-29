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И.о. министра культуры КР назначен Тугелбай Казаков
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И.о. министра культуры КР назначен Тугелбай Казаков

29/07/16 14:28, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

И.о. министра культуры, информации и туризма назначен Тугелбай Казаков. Соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.

 

По данным пресс-службы кабмина, новый и.о. главы ведомства представлен коллективу. До назначения на должность Тугелбай Казаков работал заместителем министра культуры. Он известен как композитор, исполнитель, публицист.

 

Экс-министр культуры Алтынбек Максутов подал в отставку два дня назад. Его прошение сразу подписал президент страны.

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