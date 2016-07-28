Арсен Рыспеков назначен замдиректора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства

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Арсен Рыспеков назначен заместителем директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков.