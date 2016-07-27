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В Кыргызстане и.о. министра культуры, информации и печати назначили Тугелбая Казакова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение. Тугелбай Казаков представлен коллективу руководителем аппарата кабмина.
Отметим, министр культуры Алтынбек Максутов сегодня подал в отставку.