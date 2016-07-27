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В Кыргызстане и.о. министра культуры, информации и печати назначили Тугелбая Казакова

27/07/16 14:39, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

В Кыргызстане и.о. министра культуры, информации и печати назначили Тугелбая Казакова. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

 

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующее распоряжение. Тугелбай Казаков представлен коллективу руководителем аппарата кабмина.

 

Отметим, министр культуры Алтынбек Максутов сегодня подал в отставку.

 

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